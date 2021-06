Superbonus esteso al turismo: sgravio dell’80% con procedure semplificate (Di martedì 29 giugno 2021) Il Superbonus si estende al settore del turismo, anche se ridotto all’80%. Sarà semplificato, con procedure e regole semplicissime, “basterà un foglio solo”. Lo ha annunciato il ministro del turismo Massimo Garavaglia. “Stiamo predisponendo un decreto che va nella direzione di uno sgravio dell’80% – ha detto il ministro – ma con regole semplicissime, in modo che invece di fare una pigna di carte basta un foglio solo”. Superbonus allargato al turismo, i fondi Il decreto, come ha spiegato il ministro Garavaglia, sarà presto pronto. “Le risorse ci sono e sono ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) Ilsi estende al settore del, anche se ridotto all’80%. Sarà semplificato, cone regole semplicissime, “basterà un foglio solo”. Lo ha annunciato il ministro delMassimo Garavaglia. “Stiamo predisponendo un decreto che va nella direzione di uno– ha detto il ministro – ma con regole semplicissime, in modo che invece di fare una pigna di carte basta un foglio solo”.allargato al, i fondi Il decreto, come ha spiegato il ministro Garavaglia, sarà presto pronto. “Le risorse ci sono e sono ...

