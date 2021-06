Sospensione del cashback, scoppiano le polemiche all'interno del governo (Di martedì 29 giugno 2021) La Sospensione del cashback decisa dall'esecutivo una volta concluso il primo semestre dell'iniziativa 'è un errore'. Ne è convinto il capodelegazione M5s al governo e ministro dell'Agricoltura, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 giugno 2021) Ladeldecisa dall'esecutivo una volta concluso il primo semestre dell'iniziativa 'è un errore'. Ne è convinto il capodelegazione M5s ale ministro dell'Agricoltura, ...

Advertising

SPatuanelli : La sospensione del #cashback è un errore, l’ho detto e ripetuto ieri in cabina di regia. Mi auguro si possa tornare… - DadoneFabiana : È un errore la sospensione del #cashback che come strumento di incentivo all'utilizzo di pagamenti elettronici e lo… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Iran Le autorità iraniane hanno annunciato la sospensione dell’esecuzione di Hossein Shahbazi condan… - Lux97335459 : RT @SPatuanelli: La sospensione del #cashback è un errore, l’ho detto e ripetuto ieri in cabina di regia. Mi auguro si possa tornare indiet… - Luckyluciano971 : RT @SPatuanelli: La sospensione del #cashback è un errore, l’ho detto e ripetuto ieri in cabina di regia. Mi auguro si possa tornare indiet… -