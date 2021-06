Sony | il colosso sta per acquisire anche Bluepoint Games | il developer di Demon’s Souls Remake?

Leggi su tuttotek

(Di martedì 29 giugno 2021) Un tweet diJapan delle ultime ore dava il benvenuto “in famiglia” a, lo studio dipotrebbe essere già pronta a fare un ulteriore nuovo “colpaccio” se dovesse rivelarsi accurato un tweet di PlayStation Japan. Ilgiapponese proprio oggi ha annunciato, a sorpresa, di aver acquisito Housemarque, lo studio di Returnal e Resogun (ve ne abbiamo parlato in modo approfondito in quest’articolo). Nonostante questo,potrebbe essere in vena di portare sotto la sua ala ...