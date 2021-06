(Di martedì 29 giugno 2021) Il disturbo denominato "motion sickness" o "chinetosi" può essere davvero fastidioso e castrante, per un videogiocatore, impedendogli di fatto di giocare buona parte dei titoli con visuale in, perché più soggetta, per sua natura, a stimolare la condizione di nausea e malessere tipica di chi ne soffre. Nel corso degli ultimi anni gli studi di sviluppo sono stati generalmente molto più accorti nell'inserire filtri, animazioni e telecamere che possano, per quanto possibile, evitare fastidi o disturbi ma in tanti rinunciano comunque a giocare in pov o cercano mod per poter comandare iggi in terza ...

Advertising

Eurogamer_it : #Sonic Generations in prima persona? Una mod può farvene provare l'ebrezza - Horuchannn : @WaluigiTrump Sonic Generations literalmente xdxd -

Ultime Notizie dalla rete : Sonic Generations

IGN ITALY

Negli ultimi anni si è spesso tornati alle origini, comunque, con giochi comeche faceva collaborare idi due ere diverse in un mix di livelli in tre dimensioni e altri sempre ...Non che tu non ci abbia provato, perchéche è il mio preferito, eColors che non a caso ritornerà in versione definitiva conColors: Ultimate , non sono per niente dei ...Sonic compie 30 anni e vogliamo festeggiarlo a modo nostro, con una lettera aperta al nostro amico porcospino blu, guardando al futuro.Una critica di mezz'età a Sonic The Hedgehog, il riccio blu che si è conquistato un posto sull'olimpo dei videogames e nel cuore dei giocatori ...