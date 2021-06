Scanzi saltò la fila per ottenere il vaccino e non poteva farlo, dice il giudice (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo la Procura di Arezzo la condotta di Andrea Scanzi – che nel marzo scorso saltò la fila per ottenere una dose di vaccino anti-Covid – non è perseguibile dal punto di vista penale. Andrea Scanzi non commise alcun reato quando, nello scorso mese di marzo, venne vaccinato con AstraZeneca nonostante in quel momento le L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo la Procura di Arezzo la condotta di Andrea– che nel marzo scorsolaperuna dose dianti-Covid – non è perseguibile dal punto di vista penale. Andreanon commise alcun reato quando, nello scorso mese di marzo, venne vaccinato con AstraZeneca nonostante in quel momento le L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Scanzi saltò Potenti (Lega): "Scanzi 'eticamente censurabile' " ' Il Pm di Arezzo ha confermato che Andrea Scanzi saltò la fila per il vaccino e che non aveva alcun diritto a quella dose perché non rientrava in alcuna categoria prioritaria. Il caso è comunque stato archiviato, ma il gesto è stato definito ...

Caso Scanzi, Lega: "Ora attendiamo convocazione Comitato Etico" 'Attendiamo dalla Rai una reazione dopo le conferme giunte dalla Procura di Arezzo in merito al caso Scanzi, che effettivamente saltò la fila facendosi vaccinare senza rientrare in nessuna delle categorie vaccinali del momento. Approfittando della sua notorietà, Andrea Scanzi ha scavalcato i tanti ...

