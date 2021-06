Santa Maria Capua Vetere, in un video le violenze in carcere (Di mercoledì 30 giugno 2021) In ginocchio con le mani dietro la testa e la faccia rivolta al muro. Poi le manganellate e i calci, anche ad un uomo in carrozzella. Sono le umiliazioni e le violenze impresse nei video del carcere di Santa Maria Capua Vetere e che hanno per protagonisti alcuni agenti di polizia penitenziaria, ora indagati dalla Procura, per le percosse sui detenuti. Le immagini, pubblicate in esclusiva dal quotidiano Domani, mostrano le ore in cui si è consumata quella che il gip ha definito negli atti "un'orribile mattanza" avvenuta all'interno dell'istituto di pena il 6 aprile 2020. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 30 giugno 2021) In ginocchio con le mani dietro la testa e la faccia rivolta al muro. Poi le manganellate e i calci, anche ad un uomo in carrozzella. Sono le umiliazioni e leimpresse neideldie che hanno per protagonisti alcuni agenti di polizia penitenziaria, ora indagati dalla Procura, per le percosse sui detenuti. Le immagini, pubblicate in esclusiva dal quotidiano Domani, mostrano le ore in cui si è consumata quella che il gip ha definito negli atti "un'orribile mattanza" avvenuta all'interno dell'istituto di pena il 6 aprile 2020.

