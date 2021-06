Advertising

StraNotizie : 'Restart metabolico', il nuovo libro di Danilo De Mari - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #3: Restart metabolico. 31 giorni per ritrovare la forma e tornare in salute… -

Ultime Notizie dalla rete : Restart metabolico

Adnkronos

Divano, televisione e cibi altamente processati. Questi ed altri nemici giurati sono i temi al centro di "", il nuovo libro (edito da Longanesi) del Dottor Danilo De Mari presentato al Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino, che mostra come riacquistare la forma e tornare in salute in ...Vedi l'offerta. 31 giorni per ritrovare la forma e tornare in salute. Per perdere peso e non recuperarlo mai più dobbiamo allearci con il nostro metabolismo. In tre fasi ..."Con il metodo innovativo descritto nel libro si può perdere peso ed eliminare gonfiore, meteorismo, acidità, cattiva digestione, stanchezza" ...Il nuovo libro del Dottor Danilo De Mari sarà presentato a Fiumicino il 28 giugno alle 17:30, presso il centro commerciale Leonardo ...