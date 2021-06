"Quando e come nascono le varianti". Bassetti sale in cattedra: "Lockdown? Roba da terroristi" (Di martedì 29 giugno 2021) «Chi parla di “Lockdown”fa terrorismo psicologico. Non si deve pronunciare quella parola: non ha senso. Non ne parlano nemmeno in Inghilterra dove la variante Delta è largamente predominante. Nel Regno Unito hanno semplicemente rinviato delle riaperture, fine, altro che zone rosse e assurdità varie che sento in questi giorni! E chi dice che in Inghilterra la situazione continua a peggiorare non sa leggere i numeri, o non vuole: è vero che stanno aumentando i casi, ma le ospedalizzazioni e i decessi sono come prima, bassissimi, e questo perché i vaccini funzionano eccome contro la variante. Bisogna dirlo e ripeterlo. Gli studi parlano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) «Chi parla di “”fa terrorismo psicologico. Non si deve pronunciare quella parola: non ha senso. Non ne parlano nemmeno in Inghilterra dove la variante Delta è largamente predominante. Nel Regno Unito hanno semplicemente rinviato delle riaperture, fine, altro che zone rosse e assurdità varie che sento in questi giorni! E chi dice che in Inghilterra la situazione continua a peggiorare non sa leggere i numeri, o non vuole: è vero che stanno aumentando i casi, ma le ospedalizzazioni e i decessi sonoprima, bassissimi, e questo perché i vaccini funzionano eccontro la variante. Bisogna dirlo e ripeterlo. Gli studi parlano ...

