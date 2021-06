Principe George 'annoiato' allo stadio. E il web impazzisce (Di martedì 29 giugno 2021) Completo blu, cravatta, sguardo serio e dritto verso il campo. Il piccolo George presenzia allo stadio di Wembley per gli ottavi degli Euro 2020 Inghilterra - Germania . E risalta accanto ai ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Completo blu, cravatta, sguardo serio e dritto verso il campo. Il piccolopresenziadi Wembley per gli ottavi degli Euro 2020 Inghilterra - Germania . E risalta accanto ai ...

Advertising

sfatikatia : William, Kate e baby George a cantare l’inno a Wembley, e quell’altro a pisciare nella villa del principe di Bel Air. #InghilterraGermania - Arabella2071 : #ENGGER il Principe William con Kate e George che cantano l'inno alla cara Nonna Lilibeth è l'immagine più bella… - RossellaP22 : Il principe George durante l’inno in #InghilterraGermania e questa partita già diventa uno spettacolo ?? #EURO2020 #ENGGER #ENG - LaicSempre : La cosa più bella che ho visto ora è il piccolo principe George che canta GOD SAVE THE QUEEN ????????#InghilterraGermania - libertfly : Ecco come il Principe George ha scoperto che un giorno diventerà Re -