Pistola pronta per sparare sul tetto di uno stabile diroccato, la scoperta dei poliziotti (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Una Pistola pronta per sparare. È quanto hanno rinvenuto a Torre Annunziata (Napoli) gli agenti del locale commissariato di polizia. La scoperta, effettuata durante un servizio di controllo, è avvenuta in vicolo Magnolia. L’arma, stando a quanto si apprende, è stata scoperta sul tetto di uno stabile diroccato: era occultata all’interno di un borsello. Si tratta di un revolver calibro 38 special caricato con cinque cartucce. Le indagini sono ora concentrate per provare a capire se la pistole sia stata ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Unaper. È quanto hanno rinvenuto a Torre Annunziata (Napoli) gli agenti del locale commissariato di polizia. La, effettuata durante un servizio di controllo, è avvenuta in vicolo Magnolia. L’arma, stando a quanto si apprende, è statasuldi uno: era occultata all’interno di un borsello. Si tratta di un revolver calibro 38 special caricato con cinque cartucce. Le indagini sono ora concentrate per provare a capire se la pistole sia stata ...

Advertising

anteprima24 : ** #Pistola pronta per sparare sul tetto di uno stabile diroccato, la scoperta dei poliziotti **… - aphrodya : @Mirko79045720 @inairio9clmbo84 Poi conosco il tuo pensiero, e non lo condivido in toto, ma te ne do atto. Però c… - SettenewsWeb : E’ successo nei giorni scorsi a Gallarate: la Polizia di Stato ha arrestato una banda di cittadini albanesi e seque… - AndreaMarango20 : @Claudiano1979 @Fabopolis @poliziadistato Per carità, c'è caso e caso! Se uno avesse un bastone invece che un colte… -

Ultime Notizie dalla rete : Pistola pronta Marsala. Minaccia l'ex con una pistola clandestina: 25enne arrestato La pistola si presentava con il colpo in canna e pronta per sparare. Al termine degli accertamenti del caso e delle formalità di rito, il 25enne e il padre sono stati dichiarati in arresto e condotti ...

Minaccia l'ex con una pistola illegale. Arrestato un uomo a Marsala La pistola si presentava con il colpo in canna e pronta per sparare. Al termine degli accertamenti del caso e delle formalità di rito, il 25enne e il padre sono stati dichiarati in arresto e condotti ...

Valeria Fabrizi, sono pronta per Gli angeli con la pistola Agenzia ANSA Marsala. Minaccia l’ex con una pistola clandestina: 25enne arrestato Marsala News - I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto 2 persone e denunciato una terza, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare e accusati dei reati di porto di arma ...

Minaccia di uccidere l’ex moglie con una pistola, scatta l’arresto a Marsala Al termine degli accertamenti del caso e delle formalità di rito, il 25enne e il padre sono stati dichiarati in arresto e condotti presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” ...

Lasi presentava con il colpo in canna eper sparare. Al termine degli accertamenti del caso e delle formalità di rito, il 25enne e il padre sono stati dichiarati in arresto e condotti ...Lasi presentava con il colpo in canna eper sparare. Al termine degli accertamenti del caso e delle formalità di rito, il 25enne e il padre sono stati dichiarati in arresto e condotti ...Marsala News - I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto 2 persone e denunciato una terza, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare e accusati dei reati di porto di arma ...Al termine degli accertamenti del caso e delle formalità di rito, il 25enne e il padre sono stati dichiarati in arresto e condotti presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” ...