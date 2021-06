Mattinate serene | pomeriggi con nuvole e temporali

(Di martedì 29 giugno 2021) Curato da Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo, il bollettino per vedere che tempo farà a Bergamo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. ANALISI GENERALE Tra martedì e mercoledì il nord Italia si verrà a trovare a stretto contatto con lo scorrere di umide correnti sudoccidentali pilotate da una vasta circolazione di bassa pressione che dalla Francia tenderà a traslare verso la Germania. Ciò andrà determinando un aumento dell’instabilità durante le ore pomeridiane e serali specie sui settori montani, e localmente anche in pianura. Fenomeni che andranno presentandosi più diffusi nel corso delo di mercoledì. Clima estivo, con valori massimi nuovamente sopra ...

