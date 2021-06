M5S, Salvini: “Parabola dei Cinquestelle si è esaurita” (Di martedì 29 giugno 2021) “Giocare alla guerra politica ora”, in un momento di ricostruzione nazionale, ”non è intelligente. Secondo me non ha ragione né Grillo, né Conte”. Lo ha detto Matteo Salvini ospite di ‘In Onda’ su La7 rispondendo alle domande sulle vicende relative al M5S. ”Sicuramente Grillo e Conte possono fare danni, ma se si fanno da parte, possiamo tornare a parlare di sviluppo, grandi opere, di treni, aeroporti e porti… Facciamo decidere agli italiani quando si tornerà a votare, ma io penso che la Parabola dei Cinquestelle ormai si è esaurita”, ha aggiunto. (Vam/Adnkronos) ”Spero che la guerra tra Conte Grillo e Di Maio e compagnia ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021) “Giocare alla guerra politica ora”, in un momento di ricostruzione nazionale, ”non è intelligente. Secondo me non ha ragione né Grillo, né Conte”. Lo ha detto Matteoospite di ‘In Onda’ su La7 rispondendo alle domande sulle vicende relative al M5S. ”Sicuramente Grillo e Conte possono fare danni, ma se si fanno da parte, possiamo tornare a parlare di sviluppo, grandi opere, di treni, aeroporti e porti… Facciamo decidere agli italiani quando si tornerà a votare, ma io penso che ladeiormai si è”, ha aggiunto. (Vam/Adnkronos) ”Spero che la guerra tra Conte Grillo e Di Maio e compagnia ...

