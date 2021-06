LIVE Musetti-Hurkacz 1-1, Wimbledon 2021 in DIRETTA: dopo quattro ore di attesa si comincia! (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1. dopo il doppio fallo piazza quattro prime Musetti e il punto non comincia. 40-15 Ancora una volta non comincia il punto sulla prima di Musetti. 30-15 Serve un’altra buona prima l’azzurro. 15-15 Prima sostanziosa per Musetti. 0-15 Parte con un doppio fallo la partita al servizio di Musetti. 0-1. Tiene senza problemi il servizio Hurkacz, nonostante non abbia servito su grandissimi standard. 40-15 Primo ace della partita del polacco. 30-15 Buona seconda da parte di Hurkacz, ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1.il doppio fallo piazzaprimee il punto non comincia. 40-15 Ancora una volta non comincia il punto sulla prima di. 30-15 Serve un’altra buona prima l’azzurro. 15-15 Prima sostanziosa per. 0-15 Parte con un doppio fallo la partita al servizio di. 0-1. Tiene senza problemi il servizio, nonostante non abbia servito su grandissimi standard. 40-15 Primo ace della partita del polacco. 30-15 Buona seconda da parte di, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Musetti-Hurkacz Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’azzurro debutta sull’erba contro il vincitore di Miami -… - zazoomblog : Tennis: live ranking Atp italiani best ranking per Musetti. Berrettini testa di serie numero 8 a Wimbledon -… - zazoomblog : Tennis: live ranking Atp italiani best ranking per Musetti. Berrettini testa di serie numero 8 a Wimbledon -… - Alenize82 : Improvvisiamo una LIVE #Twitch sui sorteggi di #Wimbledon. Venite a commentarli insieme a noi! Con @Ladal17… - luigiluccarini : Sorteggi #Wimbledon #Djokovic passeggerà fino ai quarti di finale Avversari in crescendo di difficoltà per… -