Incidente in campagna nel Cuneese, morto bimbo di 10 anni (Di martedì 29 giugno 2021) Tragedia a Sommariva Bosco, nel Cuneese, dove un bambino di 10 anni è morto mentre si trovava su un rimorchio adibito al trasporto del grano, trainato da un trattore. Non è ancora chiara la dinamica dell'Incidente. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, che hanno raggiunto il luogo dell'Incidente con l'elicottero.

