Il tir prende fuoco dopo l’incidente sull’autostrada A14: il bilancio è pesantissimo (Di martedì 29 giugno 2021) Un gravissimo incidente sull’autostrada A14, nel tratto tra San Benedetto del Tronto e Grottammare in direzione di Ancona, con gravissime ripercussioni sul traffico. Un terribile incidente stradale si è verificato lunedì 28 giugno, lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Protagonisti del tremendo scontro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 29 giugno 2021) Un gravissimo incidenteA14, nel tratto tra San Benedetto del Tronto e Grottammare in direzione di Ancona, con gravissime ripercussioni sul traffico. Un terribile incidente stradale si è verificato lunedì 28 giugno, lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Protagonisti del tremendo scontro L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

infoitinterno : Tragico schianto sull'A14, tir prende fuoco: morti due camionisti, uno è di Cepagatti - CorriereCitta : Paura sulla A12 Roma Civitavecchia: Tir prende fuoco all’improvviso - Lapomacho : Negli ultimi due giorni, due incidenti mortali in A1, causati da TIR. Poi dice che uno se la prende con i 'camionar… - LVIST91 : too young è quella canzone che ti prende il cuore te lo spezza, brucia, ci passa sopra con un tir, te lo pugnala, l… - Perrieismyall : @bevllisario Ma un tir proprio in pieno mi deve prende a me! Non ci voglio pensareeee #asktankaçma -