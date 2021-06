I libri sulla bellezza per ispirare il truccatore che è in te

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 29 giugno 2021) Life&People.itdi, must per qualsiasi studente di moda, arte, trucco o per chiunque sia affascinato dall’estetica e dall’arte del make-up. Un viaggio spettacolare con un occhio al futuro e uno al passato: da una collezione di polaroid dei backstage delle sfilate ad un documento avvincente anti-perfezionismo; dall’arte del colore nella storia di Dior, alle fotografie delle campagne moda iconiche, Beauty che hanno fatto tendenza. Sia che siate alla ricerca d’ispirazione per il vostro aspetto post-lockdown o che abbiate semplicemente desiderio di, troverete ...