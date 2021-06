Grillo-Conte, così è fallita la mediazione, scissione vicina. Ansia Pd-Draghi (Di martedì 29 giugno 2021) Ore 17.29 di martedì 29 giugno 2021. Ora e data che passeranno alla storia probabilmente come la fine del Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo rinuncia al video per rispondere a Giuseppe Conte e scrive un post durissimo sul blog dal titolo e dalla foto inequivocabili: 'Una bozza e via'. L'ex premier "non ha visione politica né esperienza" e soprattutto "non rincorriamo principi azzurri". E... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 29 giugno 2021) Ore 17.29 di martedì 29 giugno 2021. Ora e data che passeranno alla storia probabilmente come la fine del Movimento 5 Stelle. Bepperinuncia al video per rispondere a Giuseppee scrive un post durissimo sul blog dal titolo e dalla foto inequivocabili: 'Una bozza e via'. L'ex premier "non ha visione politica né esperienza" e soprattutto "non rincorriamo principi azzurri". E... Segui su affaritaliani.it

LucaBizzarri : Praticamente oggi Grillo ha detto di Conte (con il quale ha governato il paese) quello che Conte ha detto di Salvin… - TeresaBellanova : #Grillo su #Conte “non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né cap… - DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - TSupernano : @MT_Meli_ Io penso che dall'alto sia arrivato il messaggio che il M5S deve essere ceduto. Se così riconosco un cert… - marinellafly12 : RT @teresa90175867: @CarieriF Se anche fosse cosi' ,#grillo non ha diritto di sbeffeggiare una persona serie come Conte . .Grillo come Berl… -