Google, con la pandemia aumentate le ricerche di banche (+250%) e bancomat (+160%) nei dintorni (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Volano le ricerche online di banche e bancomat nelle vicinanze secondo Google Trends. L'analisi ha infatti registrato rispettivamente un +250% e +160%. Con le restrizioni da lockdown, le ricerche di carattere locale sono aumentante significativamente, permettendo di trovare attività commerciali o servizi nelle vicinanze della propria abitazione o della propria posizione geografica rispetto al proprio device mobile. Da diversi anni Google segnala molte ricerche di carattere locale effettuate giornalmente nel motore di ricerca.

