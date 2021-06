Ghost Of Tsushima | Director’s Cut per PS4 e PS5 è stato classificato dall’ESRB – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 29 giugno 2021) L’ente americano di classificazione dei videogiochi ESRB ha inserto in listinoOfCut per PS4 e PS5: annuncio imminente?. L’ente americano di classificazione dei videogiochi ESRB, ha inserto nei suoi databaseOfCut. Senza timore di smentita si tratterebbe della versione definitiva e completa di tutti i DLC e forse persino qualche contenuto inedito dell’ottimo action open world per PS4 e PS5. Una versione che, però, non è mai stata confermata: che l’annuncio sia imminente? Diofsi è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ghost Tsushima

Tom's Hardware Italia

L'ESRB, l'ente di classificazione americano, ha classificato una Director's Cut diofper PS4 e PS5 . Una notizia che potrebbe confermare anche alcuni recenti rumours. Negli scorsi giorni, infatti, si era parlato di un nuovo DLC per il titolo di Sucker Punch, che ...... intervistandolo e scoprendo che il supernonno si mantiene aggiornato con i titolo più recenti tra i quali Red Dead Redemption 2,ofe Cyberpunk 2077 . Ma la sua passione più grande ...L'ESRB ha valutato quello che viene semplicemente chiamato Ghost of Tsushima: Director's Cut per PlayStation 4 e PlayStation 5. Sfortunatamente, il riepilogo delle valutazioni è esattamente lo stesso ...Ghost of Tsushima: Director's Cut appare sul sito dell'ESRB | Ci sarebbe anche un'espansione in arrivo per il titolo di Sucker Punch.