Funivia Mottarone | gip Verbania | “Non potevano togliermi il fascicolo”

(Di martedì 29 giugno 2021) “La cosa chiara è che ilnon mi poteva essere tolto. Che mi si dica che non potevo fare il gip è un’accusa falsa, infamante, lesiva della mia dignità”. Così, all’Adnkronos, la gip del Tribunale di, Donatella Banci Buonamici, in merito a quanto trapelato dalla riunione del Consiglio giudiziario sulla sua sostituzione da parte del presidente del Tribunale di, Luigi Montefusco. “Certamente deve essere stato male sintetizzato il parere del Consiglio laddove si scrive che ‘non avrei potuto esercitare le funzioni di gip’”, prosegue Banci Buonamici. Che sottolinea “la nostra è una sezione unica, promiscua, dove tutti ...

'La cosa chiara è che il fascicolo non mi poteva essere tolto. Che mi si dica che non potevo fare il gip è un'accusa falsa, infamante, lesiva della mia dignità'. Così, all'Adnkronos, la gip del ..."Accuse infamanti" dice all'Adnkronos Donatella Banci Buonamici, in merito a quanto trapelato dalla riunione del Consiglio giudiziario sulla sua sostituzione "La cosa chiara è che il fascicolo non mi ...A stabilirlo il consiglio giudiziario di Torino che invierà il parere al Csm. L'inchiesta andava assegnata ad Annalisa Palomba, che sin dall'inizio avrebbe dovuto occuparsi del fascicolo ...La decisione del presidente del tribunale di Verbania Luigi Montefusco di sostituire il giudice Donatella Banci Buonamici con il giudice Elena Ceriotti nell'inchiesta sull'incidente della funivia del ...