(Di martedì 29 giugno 2021) La grande delusione. Anzi, l'annientamento, come titola in prima pagina l' Equipe . Disillusione rilancia Le Parisien dalla capitale. Ma anche nel resto del Paese, i toni sono gli stessi, dal nord al ...

DanteFasci : RT @Gazzetta_it: Europei, Francia 'annientata' e 'naufragata': così i giornali processano Deschamps e #Mbappé #Euro2020 - Gazzetta_it : Europei, Francia 'annientata' e 'naufragata': così i giornali processano Deschamps e #Mbappé #Euro2020 - sportli26181512 : Francia 'annientata' e 'naufragata': così i giornali processano Deschamps e Mbappé: Francia 'annientata' e 'naufrag… - AmbrettaM : @GiullareG La Francia con la sua arroganza e la sua presunta inclusione sociale dei neri in nazionale ,la sua presu… -

Futuro ? In ogni caso, scrive il Parisien , "questa Francia non meritava di andare più in là". E dall'eliminazione emerge il dibattito sul destino di Deschamps che ieri, a caldo in tv, ha ... Giornali scatenati dopo l'eliminazione degli uomini di Deschamps, condannati da Mbappé. Nel ciclismo non era stata una giornata migliore, tra ...