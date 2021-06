Covid, in Spagna forte aumento dei contagi tra i giovani (Di martedì 29 giugno 2021) Sono in forte aumento i contagi di Covid tra i giovani in Spagna: nella categoria delle persone di età compresa tra i 20 e i 29 anni, l'incidenza cumulativa dei casi registrati negli ultimi 14 giorni ha subito un'impennata rispetto a una settimana fa e ora supera i 250 ogni 100.000 persone, mentre quella generale è di meno di 107 (ieri era di 100). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 giugno 2021) Sono inditra iin: nella categoria delle persone di età compresa tra i 20 e i 29 anni, l'incidenza cumulativa dei casi registrati negli ultimi 14 giorni ha subito un'impennata rispetto a una settimana fa e ora supera i 250 ogni 100.000 persone, mentre quella generale è di meno di 107 (ieri era di 100). L'articolo .

