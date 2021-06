Con la pandemia 9 italiani su 10 sono più nervosi e irritabili (Di martedì 29 giugno 2021) AGI - Dall'inizio della pandemia 9 italiani su 10 si sono sentiti tesi, nervosi o irritabili e il 44% ha dichiarato di trovarsi in questa condizione con una frequenza molto elevata, quasi continuativa. È quanto emerso dalla nuova uscita dell'osservatorio The World After Lockdown di Nomisma-Crif che ha posto l'accento su mood e stato d'animo degli italiani. Il 68% ha manifestato inoltre difficoltà ad addormentarsi, situazione che si è verificata spesso per il 31% degli italiani. Dati questi confermati dall'aumento delle vendite di ansiolitici, cresciute del +12% nel corso ... Leggi su agi (Di martedì 29 giugno 2021) AGI - Dall'inizio dellasu 10 sisentiti tesi,e il 44% ha dichiarato di trovarsi in questa condizione con una frequenza molto elevata, quasi continuativa. È quanto emerso dalla nuova uscita dell'osservatorio The World After Lockdown di Nomisma-Crif che ha posto l'accento su mood e stato d'animo degli. Il 68% ha manifestato inoltre difficoltà ad addormentarsi, situazione che si è verificata spesso per il 31% degli. Dati questi confermati dall'aumento delle vendite di ansiolitici, cresciute del +12% nel corso ...

Agromonte batte la pandemia con maxi aumento di fatturato Il Sole 24 ORE Con la pandemia 9 italiani su 10 sono più nervosi e irritabili Lo studio di Nomisma-Crif ha evidenziato che a causa del Covid il 68% degli italiani ha manifestato difficoltà ad addormentarsi, inoltre il 38% teme che non sia più possibile tornare a una vita normal ...

