Calciomercato Milan, sfuma un colpo: tutto fatto con l’Atalanta (Di martedì 29 giugno 2021) . I rossoneri avevano messo nel mirino la giovane stella che ha scelto di trasferirsi a Bergamo Il mercato del Milan ruota tutto attorno ai rinnovi di contratto. Le partenze a parametro zero di Calhanoglu e Donnarumma sono l’esempio della strada intrapresa dalla proprietà rossonera. Elliott non L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 29 giugno 2021) . I rossoneri avevano messo nel mirino la giovane stella che ha scelto di trasferirsi a Bergamo Il mercato delruotaattorno ai rinnovi di contratto. Le partenze a parametro zero di Calhanoglu e Donnarumma sono l’esempio della strada intrapresa dalla proprietà rossonera. Elliott non L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DiMarzio : #Milan, sfuma #Firpo: fatta per il suo passaggio al #Leeds. I nuovi piani dei rossoneri - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, interesse per #Pobega del #Milan - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Il punto sulle trattative in entrata - MilanNewsit : Sportitalia - Kessie, priorità al Milan ma il tempo stringe - SEMPREFMILAN : RT @la_rossonera: ???? Milan, Kessie parte per le Olimpiadi: rimandato il rinnovo | la situazione ?? #Calciomercato #Calciostyle #LMR #LaMi… -