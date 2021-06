Basket: Tortona fa l’impresa ed è promossa in Serie A espugnando Torino nella finale playoff di A2 (Di martedì 29 giugno 2021) Un pezzo di storia della pallacanestro piemontese viene scritto questa notte. Ma non è Torino (con la Reale Mutua) la protagonista, bensì Tortona, con il Derthona Basket sponsorizzato Bertram. La squadra guidata da Marco Ramondino compie quella che è forse l’impresa dei playoff, battendo l’assai più quotata formazione piemontese con il punteggio finale di 74-75 al termine di una Serie che definire accesa è anche poco, con il fattore campo saltato e poi ripreso dagli uomini di Demis Cavina in gara-3. E dire che proprio questi ultimi avevano perso anche gara-4 di un solo ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Un pezzo di storia della pallacanestro piemontese viene scritto questa notte. Ma non è(con la Reale Mutua) la protagonista, bensì, con il Derthonasponsorizzato Bertram. La squadra guidata da Marco Ramondino compie quella che è forsedei, battendo l’assai più quotata formazione piemontese con il punteggiodi 74-75 al termine di unache definire accesa è anche poco, con il fattore campo saltato e poi ripreso dagli uomini di Demis Cavina in gara-3. E dire che proprio questi ultimi avevano perso anche gara-4 di un solo ...

