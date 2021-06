Astrofisica | avanza progetto Ska | via libera alla fase di costruzione 2

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) – “Vorrei ringraziare coloro i quali hanno contribuito a rendere tutto questo possibile negli ultimi decenni, dall’inizio delfino a oggi, e in particolare tutti i team che hanno lavorato così duramente e sono andati avanti rispettando le scadenze nonostante la pandemia e in circostanze molto difficili” aggiunge Diamond. “Vorrei anche ringraziare gli Stati membri per la fiducia che ripongono in noi, investendo in infrastrutture di ricerca su larga scala e a lungo termine in un momento in cui le finanze pubbliche sono sotto forte pressione” sottolinea ancora. L'articolo proviene da Ildenaro.it.