Advertising

StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Santi del 29 Giugno 2021 - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 29 Giugno 1927 ? Primo test del propulsore a inclinazione variabile di Wallace Turnbull - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Almanacco del 29-06-2021 ore 07:30' su @Spreaker #almanacco - InfoCilentoWeb : L'almanacco del 29 giugno 2021 - RdtRadioStation : Rita vi aspetta tra pochi istanti con l'Almanacco del giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Almanacco Del

IlGiunco.net

GROSSETO " Martedì 29 giugno , santi Pietro e Paolo apostoli, Giornata internazionale dei tropici, il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.59. Accadeva oggi: 1748 " Il papa Benedetto XIV pubblica ...GROSSETO " Lunedì 28 giugno , sant'Ireneo vescovo martire, Giornata mondiale dell'orgoglio LGBT, il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.59. Accadeva oggi: 416 " Il praefectus urbi di ...Il tempio dedicato a uno dei più grandi imperatori romani, passato per mille utilizzi, tra cui quello di Borsa Valori. Oggi teatro dell'ultimatum di Conte a Grillo ...Grigorij Efimovic Rasputin scampa ad un tentato omicidio in Siberia, nei mondiali di calcio 1950 gli Stati Uniti battono a sorpresa l'Inghilterra nella partita che passerà alla storia come il "Miracol ...