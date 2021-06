Alba Parietti nel cast L’annuncio sconvolge i fan | l’ha voluta Carlo Conti!

Leggi su cityroma

(Di martedì 29 giugno 2021)sta per compiere 60 anni ed è stata scelta daConti per entrare a far parte deldi un suo famoso programma. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)Tra pochi giornifesteggerà i suoi primi 60 anni. In occasione di questo importante evento, la showgirl ha rilasciato un’intervista a Chi. Dico di avere 60 anni da circa un anno, non ho mai nascosto la mia età – ha dichiarato -. Quando le donne si libereranno dall’idea che, per stare bene, devono piacere gli uomini e avere le caratteristiche di una ventenne, anche se gli uomini cadono a pezzi ...