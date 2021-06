Wimbledon 2021, Seppi trionfa al primo turno: battuto Sousa in quattro set (Di lunedì 28 giugno 2021) Vittoria strepitosa di Andreas Seppi al primo turno di Wimbledon 2021. L’azzurro, numero 90 al mondo, ha avuto la meglio del portoghese Joao Sousa, 120 del ranking Atp. L’altoatesino è passato in quattro set col punteggio di 4-6 6-4 7-5 6-2 sui campi in erba dell’All England Club di Londra. A 37 anni il nativo di Bolzano dimostra ancora una volta di aver tanto da dare al tennis, e non solo: si tratta dell’ennesima vittoria per lui in un primo turno di uno Slam. Dopo aver perso il primo parziale per via di un game, il nono, ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Vittoria strepitosa di Andreasaldi. L’azzurro, numero 90 al mondo, ha avuto la meglio del portoghese Joao, 120 del ranking Atp. L’altoatesino è passato inset col punteggio di 4-6 6-4 7-5 6-2 sui campi in erba dell’All England Club di Londra. A 37 anni il nativo di Bolzano dimostra ancora una volta di aver tanto da dare al tennis, e non solo: si tratta dell’ennesima vittoria per lui in undi uno Slam. Dopo aver perso ilparziale per via di un game, il nono, ...

