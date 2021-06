Una 16enne è stata trovata morta in una scarpata nel Bolognese: si indaga per omicidio (Di lunedì 28 giugno 2021) Una ragazza di 16 anni, Chiara Gualzetti, scomparsa ieri – domenica 27 giugno – da casa, è stata trovata morta in una scarpata in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel Bolognese. Le forze dell’ordine indagano per omicidio: secondo quanto si apprende, la ragazza avrebbe sul corpo ferite d’arma da taglio e forse altre lesioni. Sono impegnate nel caso sia la Procura ordinaria che quella per i minorenni, che coordinano i carabinieri: non è escluso che il possibile autore del delitto abbia meno di 18 anni. Si stanno ricostruendo le ultime ore della ragazza e i suoi ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 giugno 2021) Una ragazza di 16 anni, Chiara Gualzetti, scomparsa ieri – domenica 27 giugno – da casa, èin unain zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel. Le forze dell’ordineno per: secondo quanto si apprende, la ragazza avrebbe sul corpo ferite d’arma da taglio e forse altre lesioni. Sono impegnate nel caso sia la Procura ordinaria che quella per i minorenni, che coordinano i carabinieri: non è escluso che il possibile autore del delitto abbia meno di 18 anni. Si stanno ricostruendo le ultime ore della ragazza e i suoi ...

