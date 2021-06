Turismo: in Lombardia 2021 partito in sofferenza, arrivi -80% (Di lunedì 28 giugno 2021) Milano, 28 giu. (Adnkronos) - In Lombardia il 2020 si era chiuso con un crollo del 70% degli arrivi (-12 milioni) e del di 60% di presenze (-26 milioni), insieme a cali di fatturato sino al 90% nelle strutture ricettive, dovuti in larga misura alla forte dipendenza del settore dalla componente estera attratta dalle città, dalle occasioni di shopping, dai grandi eventi. I primi mesi del 2021 non hanno segnato un'inversione di tendenza: le misure di contenimento sanitario hanno di fatto cancellato la stagione invernale e compromesso quella primaverile. Nel quadrimestre gennaio – aprile 2021 si è registrato un crollo di circa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Milano, 28 giu. (Adnkronos) - Inil 2020 si era chiuso con un crollo del 70% degli(-12 milioni) e del di 60% di presenze (-26 milioni), insieme a cali di fatturato sino al 90% nelle strutture ricettive, dovuti in larga misura alla forte dipendenza del settore dalla componente estera attratta dalle città, dalle occasioni di shopping, dai grandi eventi. I primi mesi delnon hanno segnato un'inversione di tendenza: le misure di contenimento sanitario hanno di fatto cancellato la stagione invernale e compromesso quella primaverile. Nel quadrimestre gennaio – aprilesi è registrato un crollo di circa ...

