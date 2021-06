Tesla, maxi richiamo in Cina per un problema con il cruise controlHDblog.it (Di lunedì 28 giugno 2021) Tesla richiamerà oltre 285.000 Model 3 e Model Y in Cina per un problema con il cruise control; per risolvere il difetto basterà un aggiornamento OTA.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 28 giugno 2021)richiamerà oltre 285.000 Model 3 e Model Y inper uncon ilcontrol; per risolvere il difetto basterà un aggiornamento OTA.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Tesla maxi Tesla, maxi richiamo in Cina per un problema con il cruise control Tesla sta organizzando un maxi richiamo in Cina che coinvolgerà oltre 285.000 tra Model 3 e Model Y . Nello specifico, si parla di 249.855 Model 3 e Model Y prodotte nel Paese e di 35.665 Model 3 ...

Maxi richiamo per oltre 285 mila Tesla difettose: possono causare incidenti Grosso problema di sicurezza per le Tesla Model 3 e Model Y richiamate per l’accelerazione involontaria che può causare seri incidenti.

