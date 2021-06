Superbonus, Garavaglia: “Sgravio all’80% per il settore turistico” (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – “Stiamo predisponendo un decreto che va nella direzione di uno Sgravio dell’80%, ma con regole semplicissime, in modo che invece di fare una pigna di carte basta un foglio solo”. È quanto ha affermato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, annunciando l’estensione del Superbonus al settore turistico sebbene con uno Sgravio limitato all’80%. Il decreto, come ha spiegato il ministro Garavaglia, sarà presto pronto. “Le risorse ci sono e sono importanti – ha spiegato il ministro del Turismo –. Noi abbiamo nel Recovery, e quindi già ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – “Stiamo predisponendo un decreto che va nella direzione di unodell’80%, ma con regole semplicissime, in modo che invece di fare una pigna di carte basta un foglio solo”. È quanto ha affermato il ministro del Turismo, Massimo, annunciando l’estensione delalsebbene con unolimitato. Il decreto, come ha spiegato il ministro, sarà presto pronto. “Le risorse ci sono e sono importanti – ha spiegato il ministro del Turismo –. Noi abbiamo nel Recovery, e quindi già ...

