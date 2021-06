Sui vaccini omissioni e imprudenza sulla pelle dei cittadini Lo Studio Vizzino diffida Governo e Regione

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 giugno 2021) “Nell’ambito dell’istituzione del Libro Bianco della Sanità – progettato per svolgere un servizio di assistenza legale e al contempo manifestare e rinnovare la propria vicinanza ed il proprio supporto morale a tutti iafflitti da problemi in ambito Sanitario e non – loLegaleha avuto modo di ascoltare, raccogliere ed analizzare numerosissime lamentele e denunce in riferimento a varie doglianze preoccupanti con particolare riferimento alla somministrazione di Astrazeneca e degli altri tipi di vaccino. In base a tale attività di ricerca sono stati riscontrati gravi violazioni dal punto di vista penale in quanto da ...