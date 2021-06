Sorpreso mentre picchia la compagna, arrestato 27enne a Sorrento (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo hanno colto in flagrante mentre picchiava la compagna, nell’auto con la quale poco prima si era allontanato dalla caserma in cui era andato con la donna a chiedere informazioni: avendo intuito che qualcosa non andava, i carabinieri lo hanno infatti seguito e sono riusciti a bloccarlo appena iniziate le violenze. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, è finito agli arresti un 27enne di Vico Equense, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si era presentato in caserma con la compagna per chiedere informazioni ma i militari hanno colto nel volto della donna ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo hanno colto in flagranteva la, nell’auto con la quale poco prima si era allontanato dalla caserma in cui era andato con la donna a chiedere informazioni: avendo intuito che qualcosa non andava, i carabinieri lo hanno infatti seguito e sono riusciti a bloccarlo appena iniziate le violenze. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, è finito agli arresti undi Vico Equense, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si era presentato in caserma con laper chiedere informazioni ma i militari hanno colto nel volto della donna ...

Advertising

tra_70_e_80 : RT @La_manina__: Il Ministro della Salute inglese costretto a dimettersi perché sorpreso a limonare con l'amante in uno sgabuzzino, mentre… - Friedri05611005 : RT @La_manina__: Il Ministro della Salute inglese costretto a dimettersi perché sorpreso a limonare con l'amante in uno sgabuzzino, mentre… - toninogta : RT @La_manina__: Il Ministro della Salute inglese costretto a dimettersi perché sorpreso a limonare con l'amante in uno sgabuzzino, mentre… - Mariacondello4 : RT @La_manina__: Il Ministro della Salute inglese costretto a dimettersi perché sorpreso a limonare con l'amante in uno sgabuzzino, mentre… - anteprima24 : ** Sorpreso mentre picchia la compagna, arrestato 27enne a Sorrento ** -