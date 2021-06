Sondaggi Tecnè: Fratelli d’Italia supera la Lega, Pd in crescita (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo Ipsos, anche i Sondaggi Tecnè per l’Agenzia Dire certificano l’avvenuto sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni della Lega. Al partito guidato da Giorgia Meloni (20,5%) basta guadagnare due decimi in una settimana per piazzarsi davanti al Carroccio, in calo di tre decimi al 20,4%. Al terzo posto il Partito Democratico che risale la china e si porta al 19,1%. Il Movimento 5 Stelle, invece, paga il terremoto interno causato dalla frattura tra il leader in pectore Conte e il garante Beppe Grillo: i pentastellati perdono quattro decimi e scendono al 15,2%. Forza Italia consolida il suo consenso ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo Ipsos, anche iper l’Agenzia Dire certificano l’avvenuto sorpasso diai danni della. Al partito guidato da Giorgia Meloni (20,5%) basta guadagnare due decimi in una settimana per piazzarsi davanti al Carroccio, in calo di tre decimi al 20,4%. Al terzo posto il Partito Democratico che risale la china e si porta al 19,1%. Il Movimento 5 Stelle, invece, paga il terremoto interno causato dalla frattura tra il leader in pectore Conte e il garante Beppe Grillo: i pentastellati perdono quattro decimi e scendono al 15,2%. Forza Italia consolida il suo consenso ...

