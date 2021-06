Scompare da casa a 16 anni: Chiara trovata morta nella scarpata. S'indaga per omicidio (Di lunedì 28 giugno 2021) La ragazza di 16 anni, scomparsa da ieri da casa è stata trovata morta in una scarpata in zona Monteveglio , territorio di Valsamoggia , in provincia di . Dalle prime informazioni non si esclude ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) La ragazza di 16, scomparsa da ieri daè statain unain zona Monteveglio , territorio di Valsamoggia , in provincia di . Dalle prime informazioni non si esclude ...

Toscana, 15enne ferrarese scompare e viene ritrovato a Pistoia: aveva attraversato l'intera regione in bicicletta Un 15enne in sella alla sua si era allontanato da casa a ed è stato ritrovato questa mattina nella frazione di Treppio, in provincia di dalla polizia locale della Città Metropolitana di in collaborazione con i carabinieri di Sambuca Pistoiese. A ...

In un libro il mistero della "Scomparsa di Adinolfi" La scomparsa del magistrato romano Paolo Adinolfi, del quale si persero le tracce la mattina del 2 luglio 1994 a Roma, è al centro del nuovo libro scritto da Alvaro Fiorucci e Raffaele Guadagno, edito ...

Un 15enne in sella alla sua si era allontanato da casa a ed è stato ritrovato questa mattina nella frazione di Treppio, in provincia di dalla polizia locale della Città Metropolitana di in collaborazione con i carabinieri di Sambuca Pistoiese. A ...La scomparsa del magistrato romano Paolo Adinolfi, del quale si persero le tracce la mattina del 2 luglio 1994 a Roma, è al centro del nuovo libro scritto da Alvaro Fiorucci e Raffaele Guadagno, edito ...