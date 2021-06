Roma, si tuffa in acqua e viene stroncato da un malore: Nicola muore in spiaggia a 65 anni (Di lunedì 28 giugno 2021) Tragedia sul litorale di Roma . Un 65enne , Nicola Arboletto , residente nella Capitale, è morto ieri pomeriggio in una spiaggia a Torvaianica . L'uomo si era appena tuffato in acqua in compagnia del ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) Tragedia sul litorale di. Un 65enne ,Arboletto , residente nella Capitale, è morto ieri pomeriggio in unaa Torvaianica . L'uomo si era appenato inin compagnia del ...

Advertising

EugenioBerto70 : Si tuffa in lago vicino Roma, ricerche turista 22enne - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - Sono in corso le ricerche dei carabinieri per la scomparsa di un turista olandese di 23 anni scomparso venerdì m… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Si tuffa in lago vicino Roma, ricerche turista 22enne. Olandese 'sparito' a Bracciano #ANSA - AnsaRomaLazio : Si tuffa in lago vicino Roma, ricerche turista 22enne. Olandese 'sparito' a Bracciano #ANSA - stop_fake_news_ : AGI - Sono in corso le ricerche dei carabinieri per la scomparsa di un turista olandese di 23 anni scomparso venerd… -