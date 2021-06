Portal fa capolino come easter egg all' interno del terzo episodio di Loki

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 28 giugno 2021) L'3 diinclude unegg legato a, il videogioco puzzle creato da Valve nel 2007. All'della serie TV il protagonista varca una serie di spazi temporali in cui dovrà cercare di fermare una pericolosa minaccia, pertanto questo riferimento è perfetto per questa serie TV. I titoli di coda delmostrano una parte di segnaletica della TVA in cui si vede un omino stilizzato che viaggia attraverso une rischiando di essere separato dal resto del suo corpo se non è abbastanza veloce da attraversarlo. Ed è stato ...