Pd | Morassut | proposte Calenda sono vecchie

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma – “Chi, come, propone l’estinzione di Ama in Acea dice una cosa vecchia che si ripete da anni. Che io ricordi, non c’è mai stato un serio piano industriale che dimostrasse la validità di questa soluzione che, quindi, si riduce a propaganda.” “È in realtà una vecchia proposta, semplicistica, che rischierebbe di dare solo vita a un mostro di migliaia di dipendenti con missioni diverse, trasformando Acea, che è una realtà ancora efficiente seppur non senza limiti, in un carrozzone.” “Serve invece salvaguardare e sviluppare il ruolo di Acea nel settore idrico e in quello elettrico, senza disperdere o compromettere, ma qualificando ulteriormente, questa sua storica ...