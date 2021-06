Olanda | De Vrij coccola De Ligt | «Non è colpa sua | ha tempo per crescere»

(Di lunedì 28 giugno 2021) Stefan de, difensore dell’Inter, ha parlato così del giocatore della Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni Ai microfoni di NOS, Stefan Deha parlato dopoRepubblica Ceca dell’espulsione di Matthijs de. Queste le sue parole sul difensore della Juve. «Non è statasua. Lui ha un grande senso di responsabilità, è molto maturo per la sua età anche se è ancora molto giovane, ma non credo che oggi sia statasua. Dehaper, ha già fatto passi da gigante, È un grande difensore. Certo ...

