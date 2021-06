Non esistono genitori infallibili, esistono solo genitori fortunati (Di lunedì 28 giugno 2021) Qualche giorno fa sono andata a trovare i miei genitori e mio padre, dopo cinque minuti di chiacchiere sul Covid e su come va il mondo, mi ha detto che la storia di Nicola, il bambino che se ne è andato in giro per i boschi del Mugello smarrendo la strada, l’ha molto colpito. Perché “tutti voi, alla fine, siete dei miracolati”, ha detto. Per “tutti voi” intendeva me e due miei fratelli. Ce ne era anche un altro, di fratello, Simone, venuto al mondo qualche anno prima di me. Era nato da poco, dormiva nel suo lettino in ostetricia. Secondo la ricostruzione dei miei genitori, un’infermiera uscì forse a fumarsi una sigaretta, ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) Qualche giorno fa sono andata a trovare i mieie mio padre, dopo cinque minuti di chiacchiere sul Covid e su come va il mondo, mi ha detto che la storia di Nicola, il bambino che se ne è andato in giro per i boschi del Mugello smarrendo la strada, l’ha molto colpito. Perché “tutti voi, alla fine, siete dei miracolati”, ha detto. Per “tutti voi” intendeva me e due miei fratelli. Ce ne era anche un altro, di fratello, Simone, venuto al mondo qualche anno prima di me. Era nato da poco, dormiva nel suo lettino in ostetricia. Secondo la ricostruzione dei miei, un’infermiera uscì forse a fumarsi una sigaretta, ...

