Mr Wrong, le anticipazioni del serale: la vita di Ezgi va a pezzi (Di lunedì 28 giugno 2021) Mr Wrong, le anticipazioni della puntata serale che andrà in onda stasera 28 giugno: la vita di Ezgi va a pezzi. Mr Wrong, Ezgi a pezzi (via screenshot)La storia d’amore tra Ozgur ed Ezgi continua ad appassionare i fan accaniti della serie. La serie turca che ha come protagonista il bell’attore Can Yaman, va in onda ogni giorno su Canale 5 a partire dalle 14.45 circa. Scopriamo le anticipazioni dell’episodio di Mr Wrong che andrà in onda stasera 28 giugno in prima serata. La serie turca Mr ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 28 giugno 2021) Mr, ledella puntatache andrà in onda stasera 28 giugno: ladiva a. Mr(via screenshot)La storia d’amore tra Ozgur edcontinua ad appassionare i fan accaniti della serie. La serie turca che ha come protagonista il bell’attore Can Yaman, va in onda ogni giorno su Canale 5 a partire dalle 14.45 circa. Scopriamo ledell’episodio di Mrche andrà in onda stasera 28 giugno in prima serata. La serie turca Mr ...

Advertising

MediasetPlay : Non riuscite a resistere? Potete scoprire qui le anticipazioni di #MrWrong in onda oggi a partire dalle 14.45 su… - infoitcultura : Mr Wrong anticipazioni 28 giugno: Ozgur ingannato da Serdar - infoitcultura : Beautiful, Una vita, Mr Wrong anticipazioni oggi 28 giugno - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 28 giugno 2021 - NaghmehDar : RT @CorriereCitta: Anticipazioni #MrWrong stasera #28giugno in tv: ecco cosa succederà stasera, quando va in onda la prossima puntata #CanY… -