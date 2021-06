Morta Chiara, la 16enne scomparsa nel bolognese. S'indaga per omicidio (Di lunedì 28 giugno 2021) È stata ritrovata senza vita in una scarpata in zona Monteveglio, nel bolognese, la ragazza di 16 anni scomparsa da ieri da casa: della ragazza, Chiara Gualzetti, non si avevano più notizie da ieri e i genitori avevano lanciato un disperato appello per ritrovarla. Sul posto i carabinieri e il medico legale. Si indaga per omicidio. Anche il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, aveva lanciato un appello sui social per ritrovarla. Sul sito Fb del primo cittadino la conferma della tragedia: “E’ stato ritrovato il corpo senza vita di Chiara durante le ricerche sul campo avviate nel ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) È stata ritrovata senza vita in una scarpata in zona Monteveglio, nel, la ragazza di 16 annida ieri da casa: della ragazza,Gualzetti, non si avevano più notizie da ieri e i genitori avevano lanciato un disperato appello per ritrovarla. Sul posto i carabinieri e il medico legale. Siper. Anche il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, aveva lanciato un appello sui social per ritrovarla. Sul sito Fb del primo cittadino la conferma della tragedia: “E’ stato ritrovato il corpo senza vita didurante le ricerche sul campo avviate nel ...

