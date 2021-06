Advertising

HuffPostItalia : Milan Kundera e l'eroica difesa della vita privata minacciata dall'oppressione pubblica - TeneraValse : Milan Kundera, l'arte di non inginocchiarsi all'attualità - AngelaMariabs20 : RT @BebuCesco: ... l’istante in cui l’orizzonte del domani viene a renderci visita e a raccontarci le sue promesse. Milan Kundera ____ ©… - MonicaOrsini8 : RT @chris_cabizza: Milan Kundera, l'arte di non inginocchiarsi all'attualità - MauroVandali : RT @nicolamirenzi: Ammirazione. -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kundera

L'HuffPost

L'ultima volta che è andato in televisione - una delle poche volte in cui c'è stato - era il gennaio del 1984. La trasmissione era 'Apostrophes' . Poi,è sparito. 'Nel giugno del 1985, ho deciso irremovibilmente: mai più un'intervista'. Era da poco uscito L'insostenibile leggerezza dell'essere, il romanzo che l'ha reso celebre in tutto ...A Colonia nel 1983, in Italia nel 1986, nella 'collana praghese' di e/o, diretta da, e più avanti, nel 1995 in Francia per Gallimard, fino a oggi, nella bella nuova collana di Rina, ...Ha scritto Kundera che “nei Paesi comunisti la polizia ha distrutto la vita privata, nei Paesi democratici sono i giornalisti che la minacciano”. Forse il paragone può suonare eccessivo, ma contiene u ...La scelta dello scrittore ceco: svanire, per mettere al centro l’opera, non l’io che la realizza. Giusto? Un libro in Francia apre la questione ...