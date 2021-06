M5s | Fico | saremo anche più forti di prima | io sono molto fiducioso

(Di lunedì 28 giugno 2021) "Ci stiamo riorganizzando, c'è un dibattito in corso e andremo avanti,piùdicome M5s. Io". Lo ha detto Roberto, presidente della Camera, a In Onda ...

Così Roberto, presidente della Camera, a In Onda su LA7. La sintesi è il ticket? "No, parlo di una sintesi rispetto al Movimento, mettere a fattor comune le miglior risorse del movimento io ..."Ci stiamo riorganizzando, c'è un dibattito in corso e andremo avanti, saremo anche più forti di prima come. Io sono molto fiducioso". Lo ha detto Roberto, presidente della Camera, a In Onda sul LA7."Si sta lavorando a una riorganizzazione del Movimento - ha spiegato - è una delle tanti fasi che il ...Fico scrolla il Grillo sul mantello del Conte e da, inseme al suo amico Di Maio, l'ampio respiro di cui il movimento necessita ...Pochi giorni dopo Beppe Grillo mi chiese di entrare nel Movimento. La scelta di circoscrivere l'incontro ai giornalisti, come spiegano dallo staff di Conte, è stata dettata da questioni di spazio e di ...