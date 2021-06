Ladispoli | incidente stradale sull’Aurelia | morto un 58enne

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ancora una vittima della strada nel Lazio, questa volta a. Questa mattina, in via Aurelia all’altezza del km 35,7 direzione Roma, un uomo di 58 anni ha perso la vita a seguito di unche ha coinvolto 3 macchine. Alle 10 circa sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Cerveteri. Oltre all’uomo che ha perso la vita, due persone sono state ferite gravemente e trasportare in ospedale in codice rosso con due eliambulanze. Nel weekend altre tre persone hanno perso la vita nel Lazio in incidenti stradali. L'articolo proviene da Italia Sera.

