Incredibile flop della Francia: Svizzera ai quarti, errore fatale di Mbappé (Di martedì 29 giugno 2021) Francia fuori dall’Europeo dopo la sconfitta contro la Svizzera ai calci di rigore: un’Incredibile partita, poi l’errore decisivo è di Mbappé Anche il compito della Francia non si è rivelato semplice. La squadra di Didier Deschamps, anzi, è uscita dall’Europeo per mano della Svizzera, che a sorpresa ha conquistato i quarti di finale. Gli svizzeri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 29 giugno 2021)fuori dall’Europeo dopo la sconfitta contro laai calci di rigore: un’partita, poi l’decisivo è diAnche il compitonon si è rivelato semplice. La squadra di Didier Deschamps, anzi, è uscita dall’Europeo per mano, che a sorpresa ha conquistato idi finale. Gli svizzeri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

capalbiolibri : RT @capalbiolibri: Pubblicato negli Stati Uniti nel 1965, fu un vero flop. Riscoperto solo dopo 47 anni in Europa, venne portato in Italia… - luvina66 : RT @capalbiolibri: Pubblicato negli Stati Uniti nel 1965, fu un vero flop. Riscoperto solo dopo 47 anni in Europa, venne portato in Italia… - Gigadesires : @Lucia20352560 Penso che sarà un flop incredibile. - BonvicinoMatteo : RT @capalbiolibri: Pubblicato negli Stati Uniti nel 1965, fu un vero flop. Riscoperto solo dopo 47 anni in Europa, venne portato in Italia… - ladivoralibri : RT @capalbiolibri: Pubblicato negli Stati Uniti nel 1965, fu un vero flop. Riscoperto solo dopo 47 anni in Europa, venne portato in Italia… -