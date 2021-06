In caduta libera Boeing su slittamento certificazione modello 777X (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – In forte ribasso Boeing, che mostra un -2,54%, portandosi a 242,1. Il titolo del colosso statunitense dell’aereonautica accusa il fatto che la Federal Aviation Administration (FAA) ha comunicato alla società che il modello 777X non è ancora pronto per la una certificazione cruciale e l’ha avvertita che “realisticamente” non certificherà l’aeromobile prima della metà del 2023. Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 241 e successiva 239,9. Resistenza a 244,1. Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – In forte ribasso, che mostra un -2,54%, portandosi a 242,1. Il titolo del colosso statunitense dell’aereonautica accusa il fatto che la Federal Aviation Administration (FAA) ha comunicato alla società che ilnon è ancora pronto per la unacruciale e l’ha avvertita che “realisticamente” non certificherà l’aeromobile prima della metà del 2023. Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 241 e successiva 239,9. Resistenza a 244,1.

Advertising

zazoomblog : In caduta libera Boeing su slittamento certificazione modello 777X - #caduta #libera #Boeing #slittamento - salvo_buonfine : @assoambiente Visto i verdi in germania in caduta libera ? Mediterei sulle vostre certezze sui biodigestori e rinnovabili - Massimo71000 : Ogni volta che parli e scrivi sei in caduta libera...????santo subito ???? - Quoque_Tu_Brute : RT @LorenzoCast89: Gli italiani non amano vedere ciò che è realmente il proprio sistema politico: partiti in caduta libera (nessuno va oltr… - APELAGRACCI : BAXXINAZIONE GERMANIA, FRANCIA, ITALIA IN CADUTA LIBERA -