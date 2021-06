Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: nel cast Moisé Curia (Di lunedì 28 giugno 2021) Mancano ancora pochissimi mesi e il pubblico potrà vedere le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6. Per ora, stanno girando le riprese della sesta stagione, che già da ora si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Stando ad alcuni spoiler, sicuramente vedremo dei nuovi arrivi all’interno del magazzino milanese. Tra i nuovi arrivi ci sarà anche: Moisè Curia. Il ragazzo, potrebbe far parte della famiglia Guarnieri, potrebbe proprio vestire i panni di: Marco di Sant’Erasmo, che sarebbe il nipote di Adelaide. Sia per il commendatore che per la contessa arriverà l’ora di accogliere un nuovo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 28 giugno 2021) Mancano ancora pochissimi mesi e il pubblico potrà vedere le nuove puntate de Il6. Per ora, stanno girando le riprese della sesta stagione, che già da ora si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Stando ad alcuni, sicuramente vedremo dei nuovi arrivi all’interno del magazzino milanese. Tra i nuovi arrivi ci sarà anche: Moisè. Il ragazzo, potrebbe far parte della famiglia Guarnieri, potrebbe proprio vestire i panni di: Marco di Sant’Erasmo, che sarebbe il nipote di Adelaide. Sia per il commendatore che per la contessa arriverà l’ora di accogliere un nuovo ...

